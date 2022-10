Litauen kauft weitere 300 gepanzerte US-Militärfahrzeuge

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen rüstet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter auf: Das baltische EU- und Nato-Land wird 300 zusätzliche gepanzerte Militärfahrzeuge aus den USA erwerben. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Dienstag mit. Geliefert werden die geländegängigen leichten Einsatzfahrzeuge vom Typ "JLTV" (Joint Light Tactical Vehicle) des US-Herstellers Oshkosh. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die ersten Fahrzeuge sollen 2023 in Litauen eintreffen. Das Land grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus.

Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas sprach in einer Mitteilung von "einem der wichtigsten Schritte bei der Modernisierung der litauischen Armee". Litauen zieht damit die Option aus einem 2019 geschlossenen Rüstungsgeschäft. Damals kaufte der Baltenstaat 200 Fahrzeuge desselben Typs für 145 Millionen Euro. Die ersten 50 davon wurden im vergangenen Sommer an die litauische Armee übergeben und sind bereits im Einsatz./awe/DP/men