Okta: Sie lebt…

Die Okta-Akte profitierte ungemein von der Kursrallye an den Aktienmärkten in den letzten Jahren, insbesondere durch den Ausbruch über die Hürde von 141,85 US-Dollar kurz nach Beginn der Corona-Pandemie. In der Summe erreichte das Papier 294,00 US-Dollar im März 2021 und ging anschließend in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Diese wurde zu Beginn dieses Jahres schließlich nach unten aufgelöst, auch wurde ein seit 2017 bestehender Aufwärtstrend auf dem Weg gen Süden gebrochen und führte schließlich auf ein Verlaufstief von 47,56 US-Dollar in der letzten Handelswoche abwärts. Zwar sind gewisse Bremsspuren im intakten Abwärtstrend zu erkennen, allerdings noch kein fertiger Boden. Nichtsdestotrotz häufen sich derartige Kursmuster am Ende eines Trends.

Bullen haben schwer zu tun

Wie anstrengend eine Bodenbildungsphase ausfällt, lässt sich im Tageschart seit September sehr gut erkennen, noch immer dominiert ein untergeordneter Abwärtstrend das Handelsgeschehen. Erst oberhalb von mindestens 57,80 US-Dollar dürfte sich ein zaghafter Ansatz für einen Boden zeigen und der Aktie im späteren Verlauf weiteren Auftrieb an 60,72 und in den Bereich von rund 65,00 US-Dollar verleihen. Aufgrund des intakten, aber kurzfristigen Abwärtstrends könnte es aber noch einmal zu temporären Rücksetzern zurück auf die Jahrestiefs um 47,56 US-Dollar kommen. Hierauf sollten Investoren stets vorbereitet sein.