OTS: Riddle Technologies AG / Die Deutsche Riddle AG übernimmt den U.S. ...

Die Deutsche Riddle AG übernimmt den U.S. Konkurrenten Qzzr.com Saarbrücken (ots) - Riddle.com übernimmt Qzzr.com Die beiden Quiz-Maker schließen sich zusammen, um interaktiven Content noch besser zu machen - beide zusammen 3,2 Milliarden Views in 2021 Die Quiz-Plattform Qzzr.com (https://www.qzzr.com) wird zukünftig ein Teil der Riddle Technologies AG. Der Eigentümer des populären Online-Quiz-Makers Riddle.com (https://www.riddle.com) strebt damit eine Erweiterung des bestehenden Angebots an. Die Zahlen beider Unternehmen sprechen für sich: Im Jahr 2021 generierten beide weit über 3 Milliarden beantwortete Fragen. Der Kaufvertrag wurde am 11.10.2022 unterzeichnet. Im Vordergrund steht nun die Überführung der Qzzr-Kunden sowie deren Inhalte zu Riddle. Über die Kaufsumme vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Josh Kasteler, Geschäftsführer der Qzzr Inc. führt an: "Wir sind überglücklich darüber, mit Riddle ein neues Zuhause mit noch mehr Möglichkeiten für unsere treuen Qzzr-Kunden gefunden zu haben. Qzzr und Riddle passen zusammen. Für beide Unternehmen stehen Datenschutz und Integrität ihrer Kundendaten im Vordergrund. Riddle ermöglicht unseren Kunden weiterhin herausragenden, interaktiven Content zu erstellen." Riddle's Unternehmensstrategie, interaktive Content-Tools für Publisher und Sportmannschaften zu erstellen, wird mit der Akquisition von Qzzr bestärkt und fortgeführt. Qzzr's Technologie zeichnet sich vor allem durch leistungsstarke Quiz-Erstellung und Lead-Generierung aus. Qzzr Kunden steht zukünftig die gesamte Funktionalität von Qzzr sowie eine Reihe an neuen Quiz-Formaten in Riddle zur Verfügung. "Wir von Riddle sind sehr stolz darauf, dass Qzzr nun ein Teil von uns ist und wir gemeinsam die kommenden Herausforderungen angehen werden", so Boris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender der Riddle AG. "Qzzr hat über Jahre großartige Arbeit geleistet und eine starke Marke aufgebaut. Wir sind voller Vorfreude und erwarten mit Spannung, wie die Kunden von Qzzr unsere Plattform nutzen und welche Ideen sie einbringen, um großartigen und interaktiven Content auf Riddle.com zu bauen." Mehr Informationen über die Akquisition und den zeitlichen Ablauf finden Sie in unseren FAQs. (https://www.riddle.com/blog/faq-what-you-should-know-about-migrat ing-from-qzzr-com-to-riddle/) Über Riddle 2014 gegründet zählen mittlerweile die größten Publisher und Sportmannschaften wie CNN, Shopify oder die Chicago Bulls zum deutschen Quiz-Maker Riddle.com. Im Jahr 2021 wurden mit Hilfe von Riddle insgesamt 2,76 Milliarden Fragen beantwortet. Insgesamt verbrachten Nutzer 497,2 Millionen Minuten mit Riddle.com. Riddle ist 100% DSGVO-konform und erleichtert seinen Kunden die Erstellung von Quizzes, Persönlichkeitstests, Umfragen und Abstimmungen. Alle Riddle-Abos beinhalten unlimitierte Quiz-Ansichten und Teilnehmer sowie gesammelte E-Mail-Adressen. Wir bieten eine 14-tägige Testphase an, in der unser Angebot vollumfänglich genutzt werden kann. Eine Kreditkarte ist dazu nicht notwendig. Über Qzzr Die größten Marken der Welt nutzen Qzzr, um intelligente, interaktive Inhalte wie Quizzes, Umfragen und Listen zu erstellen. Das preisgekrönte Produkt von Qzzr hilft Marken, ihre Reichweite, ihr Engagement und ihre Konversionen zu steigern. Allein im Jahr 2021 haben sich mehr als 401 Millionen Menschen mit Inhalten beschäftigt, die auf der Quiz Plattform von Qzzr erstellt wurden. Pressekontakt: Boris Pfeiffer Vorstandsvorsitzender Riddle Technologies AG.