Russland hält große diplomatische Präsenz im Westen für verzichtbar

MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts des Konfliktes mit dem Westen hält das russische Außenministerium die große diplomatische Präsenz in diesen Ländern für verzichtbar. Das sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau vor Jungdiplomaten. "Unsere Leute arbeiten unter Bedingungen, die man kaum menschlich nennen kann", sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Man bereitet ihnen ständig Probleme, droht mit physischen Übergriffen." Es gebe nichts mehr zu besprechen, seit die europäischen Staaten die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland abgebrochen hätten, wie er es darstellte. Lawrow machte allerdings keine konkreten Angaben, ob Russland einen Abbau seines Botschaftspersonals plant./fko/DP/he