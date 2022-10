TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 CHE: Roche, 9Monatsumsatz 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 17:45 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen 23:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen USA: Hasbro, Q3-Zahlen USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen USA: First Horizon, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 09/22 08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/22 10:00 ITA: Handelsbilanz 08/22 10:00 ESP: Handelsbilanz 08/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 15:15 USA: Industrieproduktion 09/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/22 16:00 USA: NAHB-Index 10/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel 10:00 DEU: Cellforce Group legt Grundstein für Batteriezellenfertigung, Kirchentellinsfurt Die Cellforce Group (CFG), ein Joint Venture der Porsche AG und der Customcells Holding legt den Grundstein für ihren künftigen Unternehmenssitz sowie die Entwicklung und Produktion eines neuen Batterie-Standards. 11:00 DEU: Treffen der Allianz für Transformation + 14.00 Pk nach dem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem Präsident des Deutschen Naturschutzring Kai Niebert, der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi und der Präsidentin des BDEW Marie-Luise Wolff 17:30 DEU: Parlamentarischer Abend der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand + 18.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) + 19.15 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grün LUX: EuGH-Urteil zur Unternehmensmitbestimmung bei SAP wegen der Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi