VERBIO Vereinigte BioEnergie - Ausbruch auf der Oberseite!

Solche Charts sind selten geworden! Schließlich signalisieren sowohl die Relative Stärke (Levy) als auch der MACD einen lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Charttechnisch kommt ein neues Verlaufshoch (73,85 USD) und damit auch der „bullishe“ Ausbruch aus der seit dem Frühjahr bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 69,10 EUR) hinzu (siehe Chart). Die angeführten Indikatoren untermauern also den Abschluss des diskutierten Konsolidierungsmusters. Die aktuelle Ausbruchssituation stellt deshalb eine Steilvorlage dar, um perspektivisch das Rekordhoch vom April bei 88,10 EUR wieder ins Visier zu nehmen. Einen wichtigen Fingerzeig in diese Richtung liefert auch die Kursentwicklung der letzten Wochen, welche ein klassisches „V-Muster“ entstehen lässt. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich nun ein rechnerisches Anschlusspotential von rund 17 EUR – ein weiteres Argument, perspektivisch Kurs auf das o. g. Allzeithoch zu nehmen. Unter Money Management-Aspekten sollte die Aktie indes nicht mehr in die o. g. Flagge zurückfallen. Ein Stopp auf dieser Basis gewährleistet zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

VERBIO Vereinigte BioEnergie (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VERBIO Vereinigte BioEnergie

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

