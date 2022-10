Zalando - Chancen trotz dramatischem Kursverfall

Einen dramatischen Kursverfall von dreistelligen Niveaus auf in der Spitze unter 20 EUR musste in den letzten 15 Monaten die Zalando-Aktie einstecken. Die jüngsten Kursavancen wecken nun aber die Hoffnung, dass sich das temporäre Unterschreiten der horizontalen Haltezone bei knapp 21 EUR als Fehlausbruch herauskristallisiert. Auch verschiedene Indikatoren signalisieren inzwischen „Licht am Ende des Tunnels“. So liegt im Verlauf des RSI mittlerweile eine Bodenbildung vor, während der MACD auf historisch niedrigem Niveau sein jüngstes Einstiegssignal bestätigt hat (siehe Chart). Beide Indikatoren hatten zuvor bereits positive Divergenzen ausgeprägt. Last but not least, begünstigen die sehr weit auseinanderliegenden Bollinger Bänder eine Gegenbewegung. Ein erstes Erholungsziel markieren dabei die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 27 EUR. Auch das „Corona-Tief“ vom März 2020 (27,33 EUR) wurde in diesem Dunstkreis ausgeprägt. Aufgrund der aktuell sehr hohen Volatilität bieten auch Anlagezertifikate aktuell sehr spannende Konditionen – und das selbst unter Berücksichtigung des bisherigen Allzeittiefs aus dem Jahr 2014 bei 17,01 EUR (siehe unten).

Zalando (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Zalando

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

