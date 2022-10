Aktien Europa Schluss: Kurse leiden unter steigenden Anleiherenditen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas zuletzt freundliche Börsen haben am Mittwoch sichtbar an Schwung verloren. Als Belastungsfaktor sahen Experten die steigenden Renditen am Anleihenmarkt.

Im Einklang mit der ebenfalls schwindenden Dynamik am US-Aktienmarkt schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,21 Prozent fester bei 3471,24 Punkten. Damit behauptete der Leitindex der Eurozone nur einen kleinen Teil seiner zeitweise deutlicheren Gewinne. Der französische Cac 40 verlor letztlich sogar 0,43 Prozent auf 6040,72 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 6924,99 Punkte nachgab./gl/he