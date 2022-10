Autozulieferer Brose baut Standort Bamberg aus

BAMBERG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Brose erweitert seinen Standort in Bamberg. Der Bau mehrerer Gebäude verdopple die Kapazitäten am Berliner Ring von 600 auf über 1200 Arbeitsplätze. Ein neues Verwaltungsgebäude mit 13 000 Quadratmeter Fläche werde "für die künftige Expansion des Familienunternehmens benötigt. Außerdem soll der aktuelle Platzmangel bei Brose in Coburg und Hallstadt beseitigt werden", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Gebäude und Außenanlagen sollen 2024 fertig sein und 60 Millionen Euro kosten. "Die Erweiterung in Bamberg zeigt, dass Brose trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen zuversichtlich in die Zukunft blickt und weitere attraktive Arbeitsplätze bieten möchte." Der Konzern peilt in diesem Jahr über 7 Milliarden Euro Umsatz an und beschäftigt weltweit mehr als 30 000 Mitarbeiter./rol/DP/men