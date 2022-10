Bundesregierung plant auch für Strom verbilligten Basis-Verbrauch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will einem Konzeptpapier zufolge auch einen Basisverbrauch von Strom ähnlich wie beim Gas verbilligen.

Dabei solle als Basis ein Jahresverbrauch der vergangenen Jahre herangezogen werden, heißt es in einem ersten Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. "Soweit möglich und sinnvoll Orientierung an Vorschlägen der Gaspreiskommission." Die Erstattung einer Monats-Abschlagszahlung wie beim Gas wird jedoch nicht explizit erwähnt.

Finanziert werden soll die Entlastung mit der Abschöpfung sogenannter Zufallsgewinne der Stromerzeuger, wie es auch die EU-Kommission beschlossen hat. Die Bundesregierung erwägt dem Papier zufolge, dafür 90 Prozent der Erlöse oberhalb der Erzeugungskosten plus eines Aufschlags einzuziehen. Dies soll ab Dezember greifen. Für Geschäfte am Spotmarkt, also kurzfristigem Handel, könne bereits rückwirkend ab März abgeschöpft werden. Dabei werden je nach Erzeugungsart Kosten angesetzt plus eines Gewinnaufschlags: Zum Beispiel für Off-Shore Wind zehn Cent pro Kilowattstunde plus drei Cent Aufschlag. Bei Kernenergie sind es vier Cent plus drei Cent Aufschlag. Alles was darüber am Markt von den Erzeugern erlöst wird, wird zu 90 Prozent abgeschöpft, heißt es in dem Konzept. Dieses müsse aber noch in vielen Punkten weiter ausgearbeitet werden, heißt es darin.

