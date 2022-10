Dax im Minus - Zurückhaltung nach jüngster Erholung

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem klaren Erholungskurs der vergangenen Handelstage hat sich der Dax zur Wochenmitte eine Auszeit gegönnt. Am Mittwochnachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 12.737 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor 0,9 Prozent auf 23.045 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.

«Auf der Unternehmensseite sehnen sich die Marktteilnehmer nach angenehmen Überraschungen in Form solider Quartalsberichte. Dagegen bleibt auf der Konjunkturseite alles beim Alten», bemerkte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Die US-Notenbank werde weiter an der straffen Zinspolitik festhalten, und auch die Europäische Zentralbank dürfte an der Zinsschraube drehen.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Sartorius unter Verkaufsdruck. Der Pharma- und Laborausrüster verzeichnete auch im dritten Quartal hohe Zuwächse bei Umsatz- und Gewinn, allerdings verlangsamte sich zuletzt das Wachstumstempo. Die Papiere sackten auf den tiefsten Stand seit Ende Juni ab und notierten zuletzt 15,8 Prozent tiefer. Damit waren sie klares Schlusslicht im Dax.

Gesteigertes Investoreninteresse riss die Aktien von Fresenius und der Dialysetochter FMC nach oben. Die Papiere von Fresenius stiegen zunächst um 12 Prozent, kamen aber wieder deutlich zurück und notierten zuletzt noch 6,2 Prozent höher. FMC kletterten um 4,5 Prozent. Auslöser waren Spekulationen, wonach der Investor Elliott das niedergeschlagene Kursniveau zum Einstieg nutzen wolle.

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones schraubte dank guter Nachfrage seine Umsatzprognose nach oben. Die im SDax notierte Aktie verteuerte sich um 1,3 Prozent. Das Diagnostik-Unternehmen Stratec rechnet wegen gestiegener Lieferrückstände nun für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Der Kurs der Aktie gab um 0,4 Prozent nach.

Der Eurokurs fiel auf zuletzt 0,9773 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 0,9835 festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,24 Prozent am Vortag auf 2,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 126,56 Punkte. Der Bund-Future verlor 1,03 Prozent auf 135,93 Zähler.