Dollar-Stärke erfreut Gold-Fans | Börse Stuttgart | Inflation | Zertifikate | BNP Paribas

► Darum geht's im Video: Bei Privatanlegern sind Gold-Investments nach wie vor sehr beliebt. Ob als Depotbeimischung oder als Spekulationsobjekt - die Anziehungskraft ist ungebrochen. Warum die Dollar-Stärke den Anlegern in die Karten spielt, welche Preisentwicklung Analysten erwarten und welche Produkte gekauft werden - hier die Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:41 ► Ausblick: Zurückhaltung bei den Analysten

02:50 ► Preisunterschiede bei Euro und US-Dollar-Notierungen

04:20 ► Was machen die Anleger?

05:50 ► Blick auf den Gesamtmarkt - was beschäftigt die Marktteilnehmer

08:10 ► Most actives

09:04 ► Abmoderation



