EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Prognoseerhöhung im Umsatz nach sehr starkem dritten Quartal

EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

EDAG Engineering Group AG: Prognoseerhöhung im Umsatz nach sehr starkem dritten Quartal



19.10.2022 / 15:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EDAG Engineering Group AG: Prognoseerhöhung im Umsatz nach sehr starkem dritten Quartal Umsatzwachstum von 16,5 Prozent nach neun Monaten

Auftragseingang im dritten Quartal liegt deutlich über Vorquartal

Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2022 in einer Bandbreite von rund 14 bis 16 Prozent erwartet Arbon, 19. Oktober 2022. Die EDAG Engineering Group AG (EDAG) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 einen Umsatz von 589,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einem Anstieg von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das vorläufige bereinigte EBIT1 lag nach den ersten drei Quartalen 2022 bei 37,5 Millionen Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 6,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr konnte das bereinigte EBIT damit um 13,7 Millionen Euro gesteigert werden. Der Auftragseingang lag im dritten Quartal 2022 mit 277,1 Millionen Euro deutlich über dem Vorquartal (Q2 2022: 166,7 Millionen Euro) und führt zu einem Auftragseingang nach neun Monaten in Höhe von 709,9 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 34,8 Prozent bzw. 183,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weiter steigende F&E Budgets unserer Kunden und Auftragsgewinne führen zu einer Neubewertung der Prognose für die Umsatzentwicklung der EDAG im laufenden Geschäftsjahr. Die Konzernleitung erwartet für das Gesamtjahr 2022 nunmehr ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von rund 14 bis 16 Prozent, nachdem zuvor das obere Ende einer Bandbreite von rund 6 bis 9 Prozent erwartet wurde. Die bereinigte EBIT-Marge wird unverändert in einer Bandbreite von rund 6 bis 8 Prozent prognostiziert. Der vollständige Bericht für das dritte Quartal 2022 wird am 10. November 2022 veröffentlicht. _______________________________ 1„bereinigtes EBIT“ entspricht der Definition im Geschäftsbericht 2021 auf Seite 160, der unter www.edag.com abrufbar ist.



Kontakt:

Sebastian Lehmann

Head of Investor Relations



EDAG Engineering Group AG

Schlossgasse 2

9320 Arbon

Schweiz

Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11

Fax: +41 (0)71 544 33 - 10

ir@edag-group.ag

www.edag.com





Kontaktdaten in Deutschland:



EDAG Engineering GmbH

Kreuzberger Ring 40

65205 Wiesbaden

Tel.: +49-611-7375-168

Mobil: +49-175-8020226

Email: Sebastian.Lehmann@edag.com

www.edag.com Kontakt:Sebastian LehmannHead of Investor RelationsEDAG Engineering Group AGSchlossgasse 29320 ArbonSchweizTel.: +41 (0)71 544 33 - 11Fax: +41 (0)71 544 33 - 10ir@edag-group.agwww.edag.comKontaktdaten in Deutschland:EDAG Engineering GmbHKreuzberger Ring 4065205 WiesbadenTel.: +49-611-7375-168Mobil: +49-175-8020226Email: Sebastian.Lehmann@edag.comwww.edag.com 19.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com