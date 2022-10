EQS-News: Cavalier Vicenzi startet neue E-Commerce-Website für den schnell wachsenden deutschen Markt

Emittent / Herausgeber: B2Press Online PR Service / Schlagwort(e): Produkteinführung/Produkteinführung

Cavalier Vicenzi startet neue E-Commerce-Website für den schnell wachsenden deutschen Markt



19.10.2022 / 10:00 CET/CEST

Cavalier Vicenzi startet neue E-Commerce-Website für den schnell wachsenden deutschen Markt Piemont – Der italienische Premium-Confiseur Cavalier Vicenzi hat eine neue B2C- und B2B-E-Commerce-Website eröffnet, um deutsche Kunden, Importeure und Lieferanten zu gewinnen. Damit soll nach dem Erfolg der Zusammenarbeit mit Eataly in München die exponentiell wachsende Nachfrage deutscher Verbraucher bedient werden. Seit 1955 produziert Cavalier Vicenzi in der Region Monferrato im Piemont, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, Amaretti-Kekse nach einem exklusiven und traditionellen Rezept aus dem 18. Jahrhundert. Das Unternehmen ist ein Paradebeispiel für italienische Qualitätsprodukte und hat deutsche Touristen in der Region Langhe-Monferrato mit ihren gastronomischen Traditionen verwöhnt. CEO Giulio Galansino erklärt: „Nach Covid zeigt sich nicht nur eine starke Nachfrage unserer treuen Kunden, die unsere Produkte direkt nach Hause bestellen möchten, sondern unsere neue E-Commerce-Website wird auch neue Kunden unsere Tradition und unsere exquisiten Süßwaren entdecken lassen, die mit großem Können, Charme und nur mit Zutaten höchster Qualität hergestellt werden.“ Die Exporte des italienischen Agrar- und Ernährungssektors nach Deutschland, dem wichtigsten Auslandsmarkt, sind allein im ersten Quartal 2022 um 3,4 % gestiegen. Eine PWC-Studie aus dem Jahr 2021 zeigt, dass das „neue Normal“ beim Einkaufen in Deutschland die Online-Bestellung von Lebensmitteln ist: 22 % der Befragten nutzen ausschließlich E-Commerce-Websites, wobei 82 % beabsichtigen, künftig online einzukaufen. Deutschland, das wirtschaftliche Kraftzentrum Europas, verfügt über ein enormes Potenzial für den digitalen Vertrieb von Qualitätsprodukten. Galansino weiter: „Unsere Amaretti-di-Mombaruzzo-Makronen sind ein weiches Gebäck, das hauptsächlich aus Mandeln hergestellt wird, die von Natur aus glutenfrei sind. Unsere Produkte bringen handwerkliches Können und nachhaltige Technologie in Einklang mit dem alten Originalrezept, um einen außergewöhnlichen und unvergesslichen Geschmack zu gewährleisten.“ Die Qualitätsstandards des Unternehmens wurden durch zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen bescheinigt. Seit mehr als einem halben Jahrhundert werden seine Produkte in Italien und im Ausland verkauft. Die Region Piemont empfängt jedes Jahr 3,5 Millionen deutsche Besucher, die ein Drittel aller ausländischen Touristen im Piemont ausmachen. Der erste Schritt des Unternehmens auf den deutschen Markt erfolgte durch die Partnerschaft mit der Marke Eataly, die hochwertige italienische Lebensmittel in einem Kaufhaus in München vertreibt, was sich als großer Erfolg erwiesen hat. Daher hat Cavalier Vicenzi beschlossen, auf diesem positiven Trend aufzubauen, indem es sich mit der neu eingerichteten deutschen E-Commerce-Website an deutsche Einzelhändler und Lieferanten wendet, die die wachsende Nachfrage nach den Süßwaren des Unternehmens bedienen wollen. Die neue E-Commerce-Website von Cavalier Vicenzi wird sowohl Endverbrauchern als auch potenziellen deutschen Einzelhändlern und Lieferanten zur Verfügung stehen. E-Commerce-Plattform www.cavaliervicenzi.com Kontakt:

Sig. Giulio Galansino, CEO

+39 0141.77024

commerciale@cavaliervicenzi.com

