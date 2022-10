EQS-News: GECCI Investment KG: Kaufangebot der HTL GesbR

EQS-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Anleihe

GECCI Investment KG: Kaufangebot der HTL GesbR



19.10.2022 / 11:43 CET/CEST

Die Gecci Investment KG wurde Heute über ein Angebot der HTL GesbR informiert. Das Kaufangebot möchten wir folgt kommentieren:

Die Zinsen für unsere Anleihen mit der ISIN DE000A3E46C5 (Anleihe 2020/2025) und DE000A289QS7 (Anleihe 2020/2027) sind für das Jahr 2022 ohne Neuaufnahme einer neuen Anleihe bzw. Refinanzierung bezahlt worden. Die gesamte Situation auf den Märkten in Europa, Deutschland und auch der Krieg Ukraine wurde dadurch erschüttert. Wir sind nicht alleine von dieser Erschütterung betroffen.



Wir führen keine Geschäftsbeziehung zu diesem Unternehmen HTL GesbR und dieses Unternehmen ist uns nicht bekannt. Aktuell liegt das Angebot deutlich unter dem Ausgabepreis.



Zur Zeit befinden sich unsere Bilanzen aus dem GECCI Konzern in der Wirtschaftsprüfung und die Prüfung wird fristgerecht abgeschlossen sein. Unsere Vorräte aus Baustoffen reichen für die nächsten 3 Jahre und wir haben auch einen internationalen Baustoffhandel gegründet. Damit sind wir in der Lage, direkt beim Hersteller einzukaufen und auch an Dritte Baumaterial zu verkaufen. Gerne können Sie sich auf Youtube unter "GECCI GbR" über die Baustoffen und das Insourcinggeschäft informieren.



Die anderen Kosten für die Mieten für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge werden nicht anfallen, weil wir diese in unserem Eigentum haben. Mit unserer Geschäftsstrategie sind wir deutlich gegen Inflation und Preissteigerungen für Baumaterial und andere Kosten geschützt.

Wir möchten Sie darüber informieren, daß unser Geschäftsergebnis deutlich unsere Erwartungen und Analysen übertroffen hat und stabil ist. Der Geschäftsbericht wird fristgerecht veröffentlicht werden.



Holle, 19. Oktober 2022

Gerald Evans

Inhaber der GECCI Gruppe

