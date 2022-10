IG Podcast: Kommt die Herbstrallye?

Die Kurse steigen auch am Dienstag weiter. Ist das eine Bärenmarktrallye oder ist der Boden schon gefunden? Kapitalmarktanalyst Salah Bouhmidi von IG: „Da ist kräftig Schwung an den Aktienmärkten. Eine Herbstrallye sieht man ganz oft in US-Zwischenwahljahren, aber dafür dann keine Jahresendrallye, die fällt dann ganz oft ins Wasser. Fakt ist: Wir haben eine schöne Herbstrallye vor uns. Ich kann mir vorstellen, dass diese Erholung auch fortgesetzt wird. Wo sie endet, da kann auch schon etwas sagen. Ich glaube nicht, dass wir sehr viel Platz haben.“ Welche Hoffnung macht die Berichtssaison?

Wer ist der Gast dieser Folge?

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets bei IG. Als studierter Wirtschaftswissenschaftler (M. Sc.) hat sich Herr Bouhmidi intensiv mit Kapitalmarkttheorie und quantitativer Analyse beschäftigt. Neben den psychologischen Aspekten des Tradings befasst er sich zudem mit der statistischen Modellierung von Handelsstrategien und Testverfahren. Er gilt als ausgewiesener Experte insbesondere für Indizes, Gold und Kryptowährungen.