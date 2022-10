IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Alex Shead wird zu einem unabhängigen Direktor von Pacific Green Technologies, Inc. bestellt

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Alex Shead wird zu einem unabhängigen Direktor von Pacific Green Technologies, Inc. bestellt

DOVER, DELAWARE / ACCESSWIRE / 19. Oktober 2022 / Pacific Green Technologies, Inc. (das Unternehmen oder Pacific Green) (OTCQB: PGTK) gibt bekannt, dass Herr Alexander Shead mit Wirkung zum 16. Oktober 2022 zu einem unabhängigen Direktor (Independent Director) des Unternehmens bestellt wurde. Alex war zuvor von Juli 2016 bis Oktober 2020 als Direktor mit Geschäftsführungsbefugnis (Executive Director) im Unternehmen tätig.

Alex ist Chairman bei der Firma Lockton Pacific (2012 - heute), einer Tochtergesellschaft von Lockton Companies, Inc., dem weltgrößten unabhängigen Versicherungsunternehmen in Privatbesitz (Nummer 8 weltweit). Daneben bekleidet er auch die Rolle eines Responsible Manager bei der Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Im Jahr 2008 rief Alex die preisgekrönte Nichtregierungsorganisation (NGO) Food Ladder ins Leben, der er bis heute als Chairman vorsteht. Food Ladder setzte als eine der ersten NGOs der Welt ökologisch nachhaltige Technologien ein, um für die Nahrungsmittel- und Wirtschaftssicherheit in von Armut betroffenen Kommunen zu sorgen. Alex gründete außerdem das Sozialunternehmen Fair Repairs, das Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit und Benachteiligung betroffen sind, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Alex hat die britische, australische und Schweizer Staatsbürgerschaft und absolvierte seine Ausbildung an der Harrow School in England sowie an der Universität La Sorbonne in Paris (Frankreich). Im Jahr 1993 war Alex an der Firmengründung von Stuart Alexander beteiligt. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen zu einem der größten Versicherungs- und Risikomanagementberater im Vereinigten Königreich heran und wurde schließlich an die britische Gesellschaft AXA verkauft.

Im Jahr 2004 übersiedelte Alex nach Australien, wo er Aktionär und Direktor der Versicherungs- und Beratungsboutique Milne Alexander wurde. Von 2008 bis 2014 war Alex Executive Chairman der Mecon Winsure Insurance Group, einer der führenden Versicherungs- und Assekuranzagenturen in Australien, die für Lloyd's of London sowie australische Versicherungsfirmen als Assekuradeur (Coverholder) tätig ist. Mecon Winsure Insurance Group wurde im Jahr 2014 an die an der australischen Börse ASX notierte Firma Steadfast Group Ltd. verkauft.

Alex kann eine berufliche Erfolgsbilanz von drei Jahrzehnten vorweisen, in denen er zahlreiche Firmen im Zuge von Fusionen und Übernahmen (M&A) bei der Steigerung ihres Unternehmenswertes unterstützte. Alex verfügt über ein breites Spektrum an unternehmerischen Kompetenzen sowie profunde Kenntnisse auf dem Gebiet der Übernahme und betrieblichen Integration von Großunternehmen. Er leitete erfolgreich mehr als 40 Geschäftstransaktionen dieser Art.

Über Pacific Green Technologies, Inc.

Pacific Green Technologies, Inc. hat die Versorgung der Welt mit sauberer und nachhaltigerer Energie zu seinem Anliegen gemacht. Das Unternehmen stellt Energielösungen wie BESS, Concentrated Solar Power (CSP) und Photovoltaik (PV) bereit, welche die Geschäftsbereiche Meeresumwelttechnologien und Emissionsbegrenzung ergänzen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Pacific Green unter www.pacificgreentechnologies.com.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie dieser Begriff in Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 definiert ist. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem potenzielle Geschäftsentwicklungen und zukünftiges Interesse an den Batterie-, Solar- und Emissionskontrolltechnologien des Unternehmens.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören u.a. die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage sowie die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen werden. Investoren sollten alle hierin enthaltenen Informationen lesen und auch die Risikofaktoren beachten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das letzte Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen regelmäßigen Berichten, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, aufgeführt sind.

