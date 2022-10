TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Online-Pk) 07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz 07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz 09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q3-Zahlen 10:00 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz Rückversichererkonferenz in Baden-Baden 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen FIN: Elisa, Q3-Zahlen GBR: Asos plc, Jahreszahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen USA: Lam Research, Q3-Zahlen USA: United Airlines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 08/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/22 09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Prozess im Streit von Daimler gegen Anbieter von Leichtmetallfelgen, Stuttgart 09:45 DEU: Bitkom-Online-Pk zur Vorstellung der Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Logistikunternehmen zum Stand der Digitalisierung. Befragt wurden mehr als 400 Logistikunternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten. 10:00 DEU: 10. Allianz Autotag Live & Digital "Sustainability in motor insurance" 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB), Kapitalmarktprognose, Frankfurt 11:00 DEU: Pk Bund der Steuerzahler zu Schwarzbuch "Die öffentliche Verschwendung 2022/23" mit Präsident Reiner Holznagel 11:45 DEU: Vorstellung des Masterplans Ladeinfrastruktur mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing 13:00 GBR: Britische Premierministerin Liz Truss muss sich Fragestunde im Parlament stellen DEU: Kongress der Energiewirtschaft des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches + 14.30 Keynote der Bundesbauministerin Klara Geywitz 15:00 EUR: EU-Sozialgipfel Das Treffen soll ein Forum für den Dialog zwischen den Präsidenten der wichtigsten EU-Organe und Sozialpartner sein: Hauptthema ist die Energiekrise. Entscheidungen werden keine erwartet. + 17.10 Pressekonferenz 19:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Berlin THA: Treffen der Apec-Finanzminister, Bangkok CHN: Kongress der Kommunistischen Partei Chinas (Fortsetzung)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi