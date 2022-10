TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Q3-Umsatz 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz 08:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 09:30 DEU: Munich Re, Munich Re Pk zur Preisentwicklung auf dem Versicherungsmarkt 09:30 CHE: Zurich Insurance Group, Medienfrühstück 150 Jahre Jubiläum 12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz zu den Zahlen 3. Quartal 15:00 USA: Western Union, Investor Day 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz 18:30 CHE: Temenos, Call zu den Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Givaudan, Investor Day GBR: National Express, Q3-Umsatz NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen SWE: Nordea, Q3-Zahlen SWE: Investor AB, Q3-Zahlen USA: Dow, Q3-Zahlen USA: Blackstone, Q3-Zahlen USA: Whirlpool, Q3-Zahlen USA: Snap, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/22 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Handelsbilanz 09/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 09/22 06:30 NLD: Konsumausgaben 08/22 08:00 CHE: Im- und Exporte 09/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/22 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), September 2022 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/22 10:00 POL: Industrieproduktion 09/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 09/22 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 10/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/22 16:00 USA: Frühindikator 09/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag + zum Auftakt begrüßt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas den Holocaust-Überlebenden Ukrainer Roman Schwarzman mit einer kurzen Ansprache + 09.00 Regierungserklärung von Kanzler Scholz zum Europäischen Rat + 12.35 Energiepreispauschale für Rentner + 15.50 Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen Weitere Abstimmungen u.a. über Heizkostenzuschuss für Bedürftige und Ausweitung der CO2-Bepreisung 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel 12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding: "Ausblick auf Wirtschaft und Finanzmärkte im vierten Quartal 2022", Frankfurt 14:30 DEU: BDI-Rohstoffkongress u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin LUX: Schlussanträge am EuGH zum Verbot der geplanten Übernahme von O2 UK durch Hutchison 15:00 BEL: Beginn EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel CZE: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister, Prag CHN: Kongress der Kommunistischen Partei Chinas (Fortsetzung) mit Pk zu Chinas Außenpolitik

