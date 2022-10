UnitedHealth Group - Besondere Marke – besonderes Muster

Mit Hilfe der Technischen Analyse lassen sich regelmäßig neuralgische Chartmarken herausarbeiten, an denen ein Basiswert oftmals in Bewegung kommt. Die United Health-Aktie stellt derzeit ein idealtypisches Lehrbuchbeispiel für diese These dar. Zunächst sind Papiere, welche in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch (553 USD) notieren, derzeit eine absolute Seltenheit. Gleichzeitig bildet das Dezemberhoch (509,23 USD) zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 508,70 USD) eine wichtige Kreuzunterstützung. Im Bereich dieser Schlüsselmarke hat die Aktie zuletzt nicht nur eine Reihe von Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern, sondern jüngst auch einen klassischen Außenstab ausgeprägt. Dieses besondere Kursmuster legt eine prozyklische Positionierung nahe. Während ein Abgleiten unter das jüngste Wochentief bei 487,74 USD einen endgültigen Bruch der angeführten Bastion gleichkäme, können Anlegerinnen und Anleger bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 530 USD auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur hoffen. Im Erfolgsfall rücken sofort wieder die beiden Rekordhochs vom April und August bei 553 USD in den Fokus. An der diskutierten neuralgischen Chartmarke lautet das Investmentmotto deshalb: „make or break“.

UnitedHealth Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

