Waymo kündigt Robotaxi-Dienst in Los Angeles an

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Google -Schwesterfirma Waymo nimmt das von chronischen Staus geplagte Los Angeles als nächste Stadt für ihren Robotaxi-Dienst ins Visier. Die autonomen Fahrzeuge sollen in den kommenden Monaten zunächst in einigen zentralen Bezirken der 13-Millionen-Metropole auf die Straßen kommen, wie Waymo am Mittwoch ankündigte. Vorerst soll auch ein Mensch als Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen.

In Phoenix im Bundesstaat Arizona sind die Waymo-Autos bereits komplett autonom unterwegs, in San Francisco ist der Robotaxi-Service im Aufbau. Waymo, das aus Googles Roboterauto-Programm entstand, gehört zu einer handvoll von Entwicklerfirmen, die sich mit autonomen Taxis etablieren wollen. Konkurrenten sind unter anderem die General-Motors-Tochter Cruise und die von Amazon gekaufte Firma Zoox./so/DP/men