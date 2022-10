WOCHENVORSCHAU: Termine bis 02. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 2. November

------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Q3-Umsatz 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz 08:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 09:30 DEU: Munich Re, Munich Re Pk zur Preisentwicklung auf dem Versicherungsmarkt 09:30 CHE: Zurich Insurance Group, Medienfrühstück 150 Jahre Jubiläum 12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz zu den Zahlen 3. Quartal 15:00 USA: Western Union, Investor Day 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz 18:30 CHE: Temenos, Call zu den Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Givaudan, Investor Day GBR: National Express, Q3-Umsatz NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen SWE: Nordea, Q3-Zahlen SWE: Investor AB, Q3-Zahlen USA: Dow, Q3-Zahlen USA: Blackstone, Q3-Zahlen USA: Whirlpool, Q3-Zahlen USA: Snap, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/22 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Handelsbilanz 09/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 09/22 06:30 NLD: Konsumausgaben 08/22 08:00 CHE: Im- und Exporte 09/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/22 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), September 2022 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/22 10:00 POL: Industrieproduktion 09/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 09/22 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 10/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/22 16:00 USA: Frühindikator 09/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag + zum Auftakt begrüßt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas den Holocaust-Überlebenden Ukrainer Roman Schwarzman mit einer kurzen Ansprache + 09.00 Regierungserklärung von Kanzler Scholz zum Europäischen Rat + 12.35 Energiepreispauschale für Rentner + 15.50 Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen Weitere Abstimmungen u.a. über Heizkostenzuschuss für Bedürftige und Ausweitung der CO2-Bepreisung 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel 12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding: "Ausblick auf Wirtschaft und Finanzmärkte im vierten Quartal 2022", Frankfurt 14:30 DEU: BDI-Rohstoffkongress u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin LUX: Schlussanträge am EuGH zum Verbot der geplanten Übernahme von O2 UK durch Hutchison 15:00 BEL: Beginn EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel CZE: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister, Prag CHN: Kongress der Kommunistischen Partei Chinas (Fortsetzung) mit Pk zu Chinas Außenpolitik ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, 9Monatszahlen 06:30 CHE: Rieter, Investor Update (9.00 h Call) 07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Gurit, Q3-Umsatz 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Faurecia, Q3-Umsatz 07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Metro, Jahresumsatz 08:00 DEU: Villeroy & Boch, 9Monatszahlen 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Deliveroo, Q3-Umsatz 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q3-Umsatz 13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen 16:00 USA: Walmart, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen SWE: Autoliv, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/22 Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen der Wohnung in Deutschland und der EU, Jahr 2021 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/22 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/22 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (vorläufig) EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Tschechien EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, Niederlande, Italien EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien SONSTIGE TERMINE DEU: UN stellen Bericht zu Klimaschutzplänen der einzelnen Staaten vor, Bonn BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen 22:05 USA: Qualtrics, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 09/22 15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Großbäckereien e.V., Gütersloh 12:00 DEU: 5. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum «Rebuild Ukraine» zu Wiederaufbaukonzepten für die ukrainische Wirtschaft Die Veranstaltung findet auf Initiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft sowie der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer (AHK Ukraine) statt. + 12.00 Eröffnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) 18:00 DEU: Energiepolitisches Forum von Friedrich-Ebert-Stiftung und Julius-Leber-Forum u.a. zu Belastung durch höhere Preise für Verbraucher, Hamburg LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (14.30 h Call) 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen (10.45 h Call) 07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Amadeus Fire, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:25 FRA: Remy Cointreau, Halbjahresumsatz 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Wintershall, Q3-Zahlen (10.00 Call) 12:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 12:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen 17:40 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen 22:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen 22:05 USA: Microsoft, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Berentzen, Q3-Zahlen NLD: Randstad, Q3-Zahlen USA: Halliburton, Q3-Zahlen USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Moody's, Q3-Zahlen USA: JetBlue Airways, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/22 (endgültig) 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/22 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/22 15:00 USA: FHFA-Index 08/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/22 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Automobilwoche-Kongress u.a. mit Stellantis-CEO Carlos Tavares, VW-Vorstand Murat Aksel und Mercedes-Benz-Vorstand Jörg Burzer, Berlin 11:00 DEU: Hybride Pk Sparkassenverband stellt Vermögensbarometer vor ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Auftragseingang 9 Monate 06:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q4/FY Trading Statement 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Call) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q3-Zahlen (9.10 h Call) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (9.30 Pressecall) 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen 22:30 USA: Meta, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen FRA: Carrefour, Q3-Umsatz FRA: Atos, Q3-Zahlen FRA: Thales, Q3-Umsatz FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz FRA: Sodexo, Jahreszahlen ITA: Saipem, Q3-Zahlen NOR: Telenor, Q3-Zahlen NOR: Storebrand, Q3-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen USA: General Dynamics, Q3-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Frühindikatoren 08/22 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 09/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/22 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/22 16:00 CAN: Bank of Canada, Zinsentscheidung 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 09/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt zu Elektroautos: Darf eine Autobank dem Kunden eine vermietete Batterie aus der Ferne abschalten?, Karlsruhe 10:00 DEU: BGH prüft kombinierte Kauf- und Mietverträge mit Verwertungsklausel für Kraftfahrzeuge, Karlsruhe 14:00 DEU: Landgericht Karlsruhe verhandelt u?ber die Zula?ssigkeit eines Online-Marktplatzes fu?r Apotheken 15:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Unterrichtungspflichten der Bundesregierung in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Karlsruhe ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q3-Zahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen sowie Pk von CEO Ulrich Ko?rner zu den Details des Umbauplans 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen (15.00 h Call) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:00 SWE: Volvo Car, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, 9Monatszahlen (9.00 h Call) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 07:30 FRA: EdF, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, 9Monatszahlen (8.00 h Call) 08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 09:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 2022, Ditzingen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen 12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 12:55 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 13:00 USA: Altria, Q3-Zahlen 13:00 ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Danone, Q3-Umsatz 18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 22:00 USA: Amazon, Q3-Zahlen 22:30 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen 22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen FRA: Rexel, Q3-Umsatz FRA: Korian, Q3-Umsatz FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz NOR: Schibsted, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: International Paper, Q3-Zahlen USA: Baxter International, Q3-Zahlen USA: BorgWarner, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Weyerhaeuser, Q3-Zahlen USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen USA: Southern Company, Q3-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen USA: First Solar, Q3-Zahlen USA: Resmed, Q1-Zahlen USA: Pinterest, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/22 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/22 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Manipulationssoftware für Playstation-Spieler, Karlsruhe ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz 08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen 08:00 GBR: IAG International Airlines, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen 11:30 DEU: Traton, Pk zu den 9Monatszahlen 12:15 USA: Chevron, Q3-Zahlen 13:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Meyer Burger, außerordentliche Hauptversammlung DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen DEU: PSI Software, 9Monatszahlen (detailliert) CHE: SIG Group, Q3-Umsatz ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen FRA: Airbus, Q3-Zahlen SWE: Saab, Q3-Zahlen SWE: Electrolux, Q3-Zahlen USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 10/22 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/22 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/22 07:30 FRA: Konsumausgaben 09/22 07:30 FRA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/22 09:00 AUT: BIP Q3/22 09:00 ESP: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 09/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 09:00 TUR: Handelsbilanz 09/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 10/22 10:00 DEU: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/22 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (endgültig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/22 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/22 14:30 USA: Realer privater Konsum 09/22 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:25 CHE: SNB, 9Monatszahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen USA: Marriott International, Q3-Zahlen USA: Avis Budget, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 09/22 (vorab) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/22 02:30 CHN: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/22 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 09/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 09/22 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/22 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/22 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/22 SONSTIGE TERMINE GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will den mittelfristigen Finanzplan vorlegen, London ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Burckhardt, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q3-Umsatz 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 21:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen 22:05 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz USA: Edison International, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: Pfizer, Q3-Zahlen USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen USA: Kfz-Absatz 10/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 09:00 CHE: Seco Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: Bauausgaben 09/22 15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/22 SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker - Urteil erwartet, Wiesbaden ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 09/22 17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz 22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen DEU: Evotec, Capital Markets Day DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen AUT: ams-Osram AG, Q3-Zahlen CHE: Transocean, Q3-Zahlen DNK: Vestas, Q3-Zahlen DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen FRA: Imerys, Q3-Zahlen GBR: Next, Q3-Umsatz GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen ITA: Ferrari, Q3-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz USA: Allstate, Q3-Zahlen USA: Boeing, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Im- und Exporte 09/22 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q4/22 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/22 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 13:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/22 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 09/22 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid -----------------------------------------------------------------------------------------

