ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Hannover Rück auf 195 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 205 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei für Rückversicherer ein wichtiger Belastungstest wegen der Schäden, die der Hurrikan "Ian" in den USA hinterlassen hat, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Munich Re, Hannover Rück und Swiss Re dürften kombinierte Schaden-Kosten-Quoten im Bereich von 100 Prozent berichten. Bei Hannover Rück begründete er das gesenkte Kursziel mit dem höheren Zinsniveau./tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 18:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------