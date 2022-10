EQS-CMS: Egger Holzwerkstoffe GmbH: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG

EGGER: KÜNDIGUNG UND VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG DER HYBRIDANLEIHE 2018 St. Johann, am 20.10.2022. Egger Holzwerkstoffe GmbH (FN 74729 x) kündigt hiermit die gesamte im Amtlichen Handel der Wiener Börse notierte EUR 150.000.000,-- Egger Holzwerkstoffe Hybridanleihe 2018 (ISIN AT0000A208R5) gemäß § 5.2 der Anleihebedingungen mit Wirkung zum 12. Dezember 2022 vorzeitig. Die Rückzahlung erfolgt am 12. Dezember 2022 zum Rückzahlungsbetrag (wie in den Anleihebedingungen definiert), daher zum Nennbetrag zuzüglich der bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen. Gemäß § 12 der Anleihebedingungen gilt diese Mitteilung am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung als wirksam bekannt gemacht.

