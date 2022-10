EQS-News: Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield Bond Markt im dritten Quartal 2022

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Marktbericht

Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield Bond Markt im dritten Quartal 2022



Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield Bond Markt im dritten Quartal 2022 Frankfurt, 20. Oktober 2022. Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, hat im dritten Quartal 2022 trotz des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes seine Spitzenposition im Nordic High Yield Bond Markt für mittelständische Unternehmen untermauert. Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erzielte Pareto Securities einen Marktanteil von 21 % bzw. 25 % für in Euro denominierte Nordic Bonds und behält damit nach wie vor die Spitzenposition der Nordic High Yield Bond League Tables. Im dritten Quartal 2022 beeinflussten vor allem die Auswirkungen der Zinserhöhungen, anhaltende makroökonomische Unsicherheit und eine insgesamt hohe Volatilität die Aktivitäten auf den Primärmärkten. Insgesamt wurden im dritten Quartal 2022 14 Nordic High Yield Bonds mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro platziert. Dies ist ein deutlicher Rückgang von etwa 70 % gegenüber dem Vorjahr und spiegelt das derzeit schwierige Marktumfeld wider. Im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres, reduzierte sich das Primärmarktvolumen in 2022 um 55 % auf 6,6 Mrd. Euro. Im US High Yield Markt ging das Primärvolumen sogar um 76 % zurück. Dies unterstreicht die relative Widerstandsfähigkeit des Nordic High Yield Marktes angesichts eines insgesamt getrübten Marktumfeldes. Der Median Nordic High Yield Bond Spread, ermittelt von Pareto Securities Credit Research, verzeichnete folglich seit Jahresbeginn einen Anstieg um 162 Basispunkte auf 644 Basispunkte per Ende September. Der von Moody’s berechnete Spread für ein B2 Rating und eine Laufzeit von 3 Jahren weitete sich im selben Zeitraum um 222 Basispunkte auf 641 Basispunkte aus. Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, kommentiert: „Die derzeit herausfordernden Rahmenbedingungen wirken sich auch auf die Entwicklung des Nordic High Yield Bond Marktes dämpfend aus. Zeitgleich haben wir gesehen, dass sich der nordische Anleihemarkt im internationalen Vergleich als besonders robust erwiesen hat. Dies können auch Emittenten aus Deutschland für sich nutzen, wie beispielsweise die erfolgreiche Bond-Platzierung der Schletter Group gezeigt hat. Die effizienten und flexiblen Transaktionsstrukturen sowie die in der Regel schnelle Umsetzung innerhalb weniger Wochen machen das Nordic-Bond-Format für deutsche Mittelständler mehr denn je zu einer geeigneten Alternative der Liquiditätsbeschaffung.“ Am Frankfurter Open Market konnten im dritten Quartal 2022 Nordic Bonds mit einem Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro notiert werden. Unter anderem fungierte Pareto Securities als Sole Bookrunner bei der Emission einer erstrangig besicherten Anleihe im Wert von 50 Mio. Euro sowie einer zweitrangig besicherten Anleihe im Wert von 15 Mio. Euro durch die in Deutschland ansässige Schletter Group. Die Transaktion zeichnete sich durch eine überaus hohe Nachfrage in Kontinentaleuropa aus und war deutlich überzeichnet. Mit 41 Debt Capital Markets Transaktionen seit Jahresbeginn, davon 35 Nordic High Yield Bond-Transaktionen, bestätigt Pareto Securities seine Spitzenposition im Nordic High Yield Bond Markt. SAVE THE DATE: Am 6. Dezember 2022 von 9 bis 12 Uhr findet der jährliche Nordic Bond Webcast von Pareto Securities auf englischer Sprache mit dem Titel „Nordic Bonds 2022 and beyond: Volatile Energy Prices and ESG Considerations Impacting Market Activities" statt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.





Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen. Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Isabelle Trautmann Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-43 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: trautmann@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

