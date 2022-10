Erneut Wechsel im britischen Kabinett - Chaos im Parlament

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Elizabeth Piper und Andrew MacAskill und Kylie MacLellan

London (Reuters) - Die junge Regierung der britischen Premierministerin Liz Truss ist von einem weiteren Abgang aus ihrem Kabinett und einem offenen Streit zwischen Abgeordneten im Parlament belastet worden.

Innenministerin Suella Braverman erklärte am Mittwoch auf Twitter, sie habe ein offizielles Dokument über ihrer persönlichen E-Mail-Adresse verschickt und damit Vorschriften verletzt. In dem Rücktrittsbrief übte sie Kritik an Truss. Stunden später kam es im Parlament zu chaotischen Szenen und unbestätigten Berichten über Handgreiflichkeiten während einer Abstimmung über Fracking, bei der nicht klar war, ob sie auch eine Vertrauensfrage sei. Die Tory-Regierung gewann das Votum.

Die Verwirrung am Abend wurde verstärkt durch Berichte, auch zwei hochrangige konservative Parteimitglieder hätten zentrale Posten abgegeben. Darunter war Wendy Morton, die für die Abstimmungsdisziplin zuständige Abgeordnete, in der britischen Parlaments-Tradition als "Chief Whip" bezeichnet. Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg sagte dazu vor laufenden Kameras, ihm sei die Lage nicht ganz klar. Am späten Abend gab das Büro von Truss dann bekannt, die Abgeordneten blieben in ihren Posten. "Die Disziplin bricht zusammen", sagte ein Tory-Abgeordneter der Nachrichtenagentur Reuters zu den Entwicklungen. "So kann es nicht weitergehen."

Truss hatte erst am Freitag Jeremy Hunt zum neuen Finanzminister ernannt, sie selbst trat vor etwa sechs Wochen die Nachfolge von Boris Johnson an. Medienberichten zufolge steht sie möglicherweise noch diese Woche vor einem Misstrauensvotum der Abgeordneten ihrer Partei. Um ihr politisches Überleben kämpft Truss seit dem 23. September, als sie einen sogenannten "Mini-Haushalt" vorstellte. Das Wirtschaftsprogramm umfasste unfinanzierte Steuer-Kürzungen, was zu einem verheerenden Echo an den Finanzmärkten führte.

Umfragen zufolge liegen die Konservativen etwa 30 Prozentpunkte hinter der oppositionellen Labour-Partei. Bei dem Forschungsinstitut YouGov ist Truss die unbeliebteste Regierungschefin seit dem Beginn der Erhebungen.

(Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)