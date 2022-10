EU-Parlament fordert vor Weltklimakonferenz höhere Klimaschutzziele

STRASSBURG(dpa-AFX)) - Vor der Weltklimakonferenz im November fordert das EU-Parlament die Industriestaaten auf, ihre Klimaschutzziele höher zu stecken. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine Folgen machten es umso dringlicher, das weltweite Energiesystem umzugestalten, hieß es in einer am Donnerstag in Straßburg verabschiedeten Resolution. Die EU müsse Führungsstärke zeigen und ihre Ziele zur Einsparung von Emissionen für 2030 erhöhen. Viele der langfristigen Verpflichtungen zur Klimaneutralität seien zweideutig und nicht transparent genug. Außerdem müssten die Industrieländer dafür sorgen, dass die Entwicklungsländer wie versprochen jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz erhalten, so die Abgeordneten./rew/DP/mis