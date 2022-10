Hat man einen Nachteil, wenn man jetzt in den Ruhestand geht?

Jetzt in den Ruhestand mit Aktien zu gehen ist womöglich ein heikles Thema. Die Aktienmärkte sind jedenfalls sehr volatil. Das führt zu einer unsicheren Ausgangslage in einer Phase, in der man eher maximale Sicherheit haben möchte.

Genau das ist ein möglicher Nachteil, den wir uns jetzt etwas näher ansehen wollen. Aber es hat (theoretisch im Vorfeld) gewisse Sicherheitsmechanismen gegeben. Einige greifen heute auch noch. Lass uns daher einmal schauen, wann das Setting zumindest nicht ideal ist. Aber auch, welche Chancen es nach wie vor und besonders jetzt gibt.

Jetzt in den Ruhestand: So mancher Nachteil!

Der große Nachteil, wenn man jetzt in den Ruhestand gehen möchte, ist relativ simpel: Man müsste als Investor gegebenenfalls zu ungünstigen Konditionen verkaufen. Basiert die eigene Vorsorge in Teilen darauf, dass man Aktien veräußern muss, so geschieht das gegebenenfalls zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Das kann mitunter dazu führen, dass man im ersten Jahr relativ gesehen einen zu großen Teil seines Depots auflösen muss. Entsprechend ist die Nachhaltigkeit des eigenen Aktiendepots zum Entsparen in Gefahr. Ein Risiko, das man durchaus auf dem Schirm haben muss, wenn man jetzt seinen Erwerbshammer an den Nagel hängt.

Es hätte einige Möglichkeiten gegeben, vorzusorgen. So zum Beispiel, wenn man eine solide Cashposition aufgebaut hätte. Gegebenenfalls auch Aktien auf dem Rekordhoch dazu in Teilen veräußert hat. Andere Optionen wären ein breites Dividendendepot. Wer das aufgebaut hat und verlässliche Dividendenaktien in seinem Depot hat, der muss nicht verkaufen, sondern kann weiterhin das passive Einkommen einstreichen. Doch das hilft alles nicht, wenn man diese Vorbereitungen nicht gemacht hat und jetzt in den Ruhestand gehen möchte. Man sollte daher kalkulieren, welche Entnahme man sich dann wirklich zu den günstigeren Konditionen leisten kann, wenn man das benötigt.

Die Chance, wenn man noch einige Jahre Zeit hat

Wenn man den eigenen Ruhestand noch verschieben kann oder generell einige Jahre Zeit hat, so bietet die jetzige Marktphase jedoch auch Vorteile. Primär den, dass man gute Qualität zu günstigeren Preisen kaufen kann. Der Aktienmarkt ist derzeit volatil, viele Top-Aktien sind stark eingebrochen. Mittel- bis langfristig kann dies das Renditepotenzial entsprechend steigern.

Es hilft zwar nicht, wenn man jetzt zwangsläufig in den Ruhestand geht, denn dann sind die Karten entsprechend ausgeteilt. Aber wer jetzt die Möglichkeit oder auch die Notwendigkeit sieht, doch noch für drei oder fünf Jahre einen Katalysator zu zünden, der sollte vielleicht die Seiten wechseln. Diejenigen, die jetzt vorsorgen wollen, stehen aufgrund der niedrigeren Bewertungen womöglich vor goldenen Zeiten.

