L'Oreal steigert Umsatz stärker als gedacht

PARIS (dpa-AFX) - Beim französischen Kosmetikkonzern L'Oreal haben die Geschäfte im dritten Quartal weiter kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch infolge des schwachen Euro um 19,7 Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Damit übertraf L'Oreal die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Währungseffekte und Veränderungen im Geschäftszuschnitt herausgerechnet, belief sich das Wachstum auf vergleichbarer Basis auf 9,1 Prozent, übertraf jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten.

Dabei entwickelte sich die Nachfrage in den einzelnen Weltregionen recht unterschiedlich: Während der Umsatz in Europa auf vergleichbarer Basis um knapp elf Prozent und in Nordamerika um gut neun Prozent wuchs, stagnierte das Geschäft im nördlichen Asien mit China wegen der dortigen Corona-Lockdowns praktisch auf dem Vorjahresniveau. Im Südasien, dem Nahen Osten und Afrika legte die Nachfrage hingegen um 30 Prozent zu. In Lateinamerika belief sich der Zuwachs auf gut 16 Prozent./stw/he