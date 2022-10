Münchener Rück wirbt vor Branchentreffen für höhere Preise

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück dringt vor dem jährlichen Branchentreffen in Baden-Baden auf höhere Preise.

Das Umfeld für Erst- und Rückversicherer sei angesichts der steigenden Inflation, der drohenden Rezession, zunehmender Naturkatastrophen und Cyberangriffe "so kompliziert wie selten zuvor", erklärte die Münchener Rück. Der Konzern sei weiterhin bereit, Risiken zu zeichnen. "Inflationserwartungen und sich ändernde Risiken müssen in unseren Preisen für Versicherungsdeckungen abgebildet werden", forderte der unter anderem für das Europa-Geschäft zuständige Vorstand Thomas Blunck am Donnerstag in München.

In Deutschland sei in einigen Bereichen "starke Preisdisziplin und konsequentes Risikomanagement gefordert", sagte Deutschland-Chefin Claudia Haase. Vor allem die Feuer-Versicherung von Industrieunternehmen und das Kfz-Geschäft entwickelten sich "schwierig". Die Erstversicherer dürften in der Autoversicherung in diesem Jahr operativ rote Zahlen schreiben, warnte Haase.

