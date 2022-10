Pressestimme: 'Neue Presse' zu Schönbohm und Cybersicherheit

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu Schönbohm und Cybersicherheit:

"Böhmermann hat mit seinen Recherchen all dies, vor allem aber eins aufgezeigt: Deutschland ist gegen Cyberangriffe - allemal im Vergleich zu Ländern wie die USA oder Israel - ungenügend geschützt. Das macht sich schon an der Zahl der Cyberkrieger fest: je mehrere Zehntausend dort, ein paar Tausend hier. Auch an den Stellenbeschreibungen: vor allem Informatiker dort, hier Juristen, Germanisten, Politikwissenschaftler mit Basiswissen Textverarbeitung

- oft handelt es sich nur bei etwa einem Drittel des Personals um

IT-Spezialisten. Branchenübliche Lohnmodelle in USA und Israel, verglichen dazu karge Beamtengehälter hier."/al/DP/men