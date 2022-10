Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Zukunft von Liz Truss

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zur Zukunft von Liz Truss:

"Die Gerüchteküche läuft heiß, wann ihre Zeit abgelaufen ist und wer ihr Nachfolger wird. Eine Gruppe bei den Torys will Boris Johnson zurückbringen. Doch der, hört man, will erst einmal Geld verdienen, hatte er doch kürzlich mit einer halbstündigen Rede in Colorado Springs 135000 Dollar einstreichen können. Verteidigungsminister Ben Wallace soll als Einheitskandidat übernehmen, so ein anderes Gerücht. Schließlich böte sich noch Rishi Sunak, der ehemalige Schatzkanzler an, der gegen Truss bei der Kandidatur um den Parteivorsitz unterlegen war. Die beste Chance für die angeschlagene Premierministerin liegt jetzt darin, dass sich die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Fraktion nicht einigen können, wie sie gegen sie vorgehen."/al/DP/men