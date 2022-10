Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Koalition

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zur Koalition:

"In einer funktionierenden Koalition hätten die Partner Lindner und Habeck ihre Optionen vorher durchgespielt und wären dabei zum Ergebnis gekommen, dass öffentliche Erpressungsversuche wenig zielführend sein werden und von der eigentlichen Problemlast ablenken. In einer funktionierenden Koalition hätte der Bundeskanzler die Erpressung rechtzeitig erkannt und mithilfe der Staatssekretäre wegmoderieren lassen. Aber so funktioniert die Koalition eben nicht, wie unzählige Beispiele zuvor gezeigt haben, von der Impfpflicht bis zur Gasumlage. Es wird zu wenig geredet, zu wenig vertraut und zu wenig über das gemeinsame Projekt nachgedacht."/al/DP/men