Scholz: Keiner muss wegen Energiekrise Angst vor Überforderung haben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bekräftigt, dass der Staat Privatverbraucher und die Wirtschaft über den Winter hinaus vor Überlastungen durch explodierende Energiepreise schützen will. "Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, von den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden", sagte der Kanzler am Donnerstag im Bundestag. Die Bundesregierung habe ihren Abwehrschirm "bewusst auf zweieinhalb Jahre angelegt, um auch für den nächsten Winter gewappnet zu sein". Auf diesen Zeitraum gerechnet entsprächen die 200 Milliarden Euro etwa zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Das liege in den Größenordnungen der Pakete, die in diesem Jahr auch anderswo in Europa geschnürt würden. Scholz nannte Frankreich, Italien und Spanien als Beispiele./cn/DP/mis