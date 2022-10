Tesla - Achtung: Drohende Vollbremsung!

Noch im September testete die Tesla-Aktie die Widerstandszone aus dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen und dem Abwärtstrend seit Anfang des Jahres (akt. bei 285,88/290,61 USD). Seither ist viel passiert. So musste das Papier den Bruch des seit 2019 bestehenden Aufwärtstrends (akt. bei 285,88 USD) hinnehmen. Als noch schwerwiegender könnte sich aber der jüngste Rutsch auf ein neues Jahrestief (204,16 USD) erweisen, denn damit droht sich die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre als Dreiecksmuster bzw. sogar als klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu erweisen (siehe Chart). Besonders die zuletzt beschriebene Trendwendeformation lässt eine charttechnische Vollbremsung befürchten. Die Parallele zum Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 178,12 USD) definiert dabei die nächste Unterstützung, ehe die 200-Wochen-Linie (akt. bei 157,10 USD) in den Fokus rückt. Danach steckt das Tief vom Herbst 2020 bei 126,37 USD eine weitere Rückzugsmarke ab. Um die aktuelle „Unfallgefahr“ zu bannen, ist dagegen zumindest ein Anstieg über das aktuelle Wochenhoch (229,80 USD) vonnöten. Deshalb bietet sich dieses Level als Absicherung an.

Tesla (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

