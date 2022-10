Aktien Europa Schluss: Verluste eingedämmt dank freundlicher US-Börsen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag wie schon tags zuvor vom freundlichen US-Aktienmarkt profitiert. In dessen Schlepptau dämmte der EuroStoxx 50 seinen herben Verlust deutlich ein - zum Schluss stand noch ein Minus von 0,46 Prozent auf 3476,63 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex der Eurozone einen klaren Gewinn von 2,8 Prozent. In Paris gab der Cac 40 am Freitag um 0,85 Prozent auf 6035,39 Punkte nach, wogegen der Londoner FTSE 100 0,37 Prozent höher bei 6969,73 Punkten schloss.

Die Entwicklung der Anleiherenditen gibt den Börsen weiter die Richtung vor - dies- wie jenseits des Atlantiks. Am Freitag kletterte die viel beachtete Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeitweise bis auf 4,33 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007, kam dann aber wieder etwas zurück. Hohe Renditen für festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen schmälern die relative Attraktivität von Aktien./gl/he