DAX® - Das sind die kurzfristigen Schlüsselmarken

Der DAX® verharrt zwar immer noch unterhalb der 50-Tages-Linie (akt. bei 12.815 Punkten), doch die Entwicklung des gestrigen Handelstages besitzt konstruktive Grundzüge. Schließlich hat das Aktienbarometer die zu Wochenbeginn vervollständigte Bodenbildung bestätigt. Aufgrund der Vorgaben dürfte die Nackenlinie bei rund 12.600 Punkten heute dennoch in den Fokus rücken. Übergeordnet bestehen die kurzfristigen Kurstreiber in Form des „reversals“ vom Donnerstag letzter Woche, sowie die Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom März und Juli bei rund 12.400 Punkten – und zwar per Aufwärtskurslücke (12.379/12.396 Punkte) – weiterhin. Die zuletzt genannten Marken bieten sich als strategische Absicherung an, denn ein Rebreak der Kombination aus den alten Jahrestiefs und dem angeführten Gap würde die mittelfristigen DAX®-Perspektiven wieder merklich eintrüben. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Sentiment. Die aktuelle Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert seit Wochen einen sehr hohen Grad an Skepsis (56,2% Bären) unter den amerikanischen Privatanlegern. Die bereits sehr schlechte Stimmung ist eher ein unterstützender Faktor.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

