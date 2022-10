Dax niedriger erwartet - Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent fester bei 12.767,41 Punkten geschlossen.

Anleger werden ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die aus dem Ausland anstehenden Firmenbilanzen richten. Unter anderem legen der US-Mobilfunkriese Verizon, der französische Autobauer Renault und der US-Kreditkarten-Anbieter American Express Zahlen vor.

Bei den Wirtschaftsindikatoren warten Börsianer auf die Verbraucherstimmung in der Euro-Zone für Oktober. Experten rechnen mit einem Rückgang minus 30 Punkte von minus28,8 Punkten im Vormonat. In Großbritannien stehen die Einzelhandelsumsätze an. Da gehen Analysten für September von etwas verlagsamten Rückgang von minus fünf Prozent zum Vorjahresmonat aus. Im August hatte das Minus bei 5,4 Prozent gelegen.

Darüber hinaus verfallen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.767,41

Dax-Future

12.628,00

EuroStoxx50

3.492,85

EuroStoxx50-Future

3.450,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.333,59 -0,3 Prozent

Nasdaq

10.614,84 -0,6 Prozent

S&P 500

3.665,78 -0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

26.901,87 -0,4 Prozent

Shanghai

3.043,93 +0,3 Prozent

Hang Seng

16.210,45 -0,4 Prozent

