Gurit erzielt in den ersten neun Monaten 2022 einen Nettoumsatz von CHF 362.8 Millionen

Zurich, 21. Oktober 2022 – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) gibt heute die ungeprüften Umsatzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2022 bekannt. Der Gesamtnettoumsatz für diesen Zeitraum betrug CHF 362,8 Millionen und der Nettoumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche CHF 352,8 Millionen, was einem Anstieg von 7,8% bei konstanten Wechselkursen entspricht, oder 4,1% in ausgewiesenen CHF. Die eingeleiteten Kostensenkungsprogramme und der Aufbau unserer neuen Windkampus in Indien entwickeln sich planmässig. In den ersten drei Quartalen des Jahres war das Geschäft mit westlichen Windturbinenherstellern schwächer als im Vergleichszeitraum 2021, bedingt durch eine geringere Dynamik des US-Marktes und den Umstand, dass westliche Windturbinenhersteller ihre Aktivitäten konsolidieren und sich aus bestimmten Regionen zurückziehen. Der chinesische Windmarkt verzeichnete bisher ein starkes Jahr, Gurit zählt hier zu den Top-3-Lieferanten sowohl für PET als auch für Rotorblattformen. Die Märkte Marine und Industrie bleiben auf einem starken, im Jahresvergleich zweistelligen Wachstumspfad. Composite Materials erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 einen Nettoumsatz von CHF 225,2 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 37,6% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2021 und akquisitionsbereinigt 0.6%. Der Anstieg ist vor allem auf ein anhaltendes zweistelliges Wachstum der Märkte Marine und Industrie sowie auf den Beitrag von CHF 58,5 Millionen aus dem im Mai 2022 übernommenen Structural Profiles Geschäft zurückzuführen. Die Kernmaterialverkäufe an die Windindustrie gingen im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2021 um 13,6% zurück. Kitting erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 einen Nettoumsatz von CHF 111,5 Millionen. Dies entspricht einem Rückgang von -14,8% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sowohl der Nettoumsatz von Kitting als auch von Kernmaterial litt unter der geringeren Nachfrage westlicher Kunden nach Windrotorblättern. Die eingeleitete Optimierung und Konsolidierung europäischer Kitting-Produktionsstätten schreitet planmässig voran und wird sich positiv auf die Geschäftsentwicklung im nächsten Jahr auswirken. Manufacturing Solutions (Tooling) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2022 einen Rückgang des Nettoumsatzes um -27,0% bei konstanten Wechselkursen gegenüber den ersten neun Monaten 2021 auf CHF 47,8 Millionen. Das niedrige Umsatzergebnis ist darauf zurückzuführen, dass westliche Kunden im Jahr 2022 fast keine Nachfrage nach Formen hatten. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Formengeschäft auf dem chinesischen Inlandsmarkt gute Umsätze, allerdings mit einem anderen Produktmix. Gurit geht fest davon aus, dass sich das Formengeschäft mit westlichen Windkraftkunden im Jahr 2023 deutlich erholen wird. NETTOUMSATZ Neunmonatsperiode Quartalsumsätze in Millionen CHF 2022 2021 Veränderung in Berichts-währung CHF Veränderung zu konst. HJ 2021 Kursen Q1

2022 Q2

2022 Q3

2022 Composite Materials * 225.2 169.2 33.1% 37.6% 61.2 80.2 83.8 Kitting 111.5 138.0 -19.3% -14.8% 35.8 35.8 39.8 Man. Solutions 47.8 64.0 -25.3% -27.0% 10.9 21.5 15.4 Elimination -31.7 -32.3 -9.2 -11.0 -11.5 Fortgeführte Geschäftsbereiche insgesamt 352.8 338.9 4.1% 7.8% 98.7 126.5 127.5 Aerospace 10.0 22.0 -54.4% -51.8% 9.0 0.6 0.5 Gruppe insgesamt 362.8 360.9 0.5% 4.2% 107.7 127.1 128.0 Composite Materials

(akquisitionsber.) 166.7 169.2 -1.5% 0.6% 61.2 52.9 52.6 Total Group

(akquisitionsber.) 294.3 338.9 -13.2% -10.7% 98.7 99.2 96.4 * Composite Materials enthält Umsätze von Structural Profiles (Fiberline) in der Höhe von CHF 58,5 Millionen für einen Zeitraum von 5 Monaten seit der Übernahme Ende April 2022. Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GUR) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, den Formenbau für Windrotorblätter und Strukturkernmaterial-Kittingdienstleistungen spezialisiert. Das umfassende Produktsortiment beinhaltet Strukturkernwerkstoffe, faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs), Werkgzeugformen, sowie Klebstoffe, Harze und Composite Engineering. Gurit beliefert Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, Luftfahrt, Marine, Bahn und mehr. Die weltweit tätige Unternehmens­gruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei und den USA.

Sofern diese Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, basieren solche Aussagen auf den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ankündigung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind stets mit Ungewissheiten verbunden. Betriebs- und volkswirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen sowie weitere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung abweichen. Daher übernimmt die Gurit Holding AG keine Verantwortung für etwaige in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Deutsche Übersetzung: bei Diskrepanzen zur englischen Originalfassung gilt die englischsprachige Version.

