Markt Update: Dax deutlich im Minus - Adidas und Puma unter Druck - PNE von möglicher Übernahme getrieben

Auf der Insel geht es weiterhin drunter und drüber. Nach nur 6 Wochen im Amt, was übrigens die kürzeste Amtszeit eines Premier-Ministers ist, tritt Liz Truss wieder ab. Dieser Rücktritt hat den Dax Donnerstag ins Plus geschickt. Fraglich ist allerdings, ob der mögliche Nachfolger den deutschen Leitindex heute ins Minus drückt.

Boris Johnson will nämlich für den Posten des Premierministers wieder seinen Hut in den Ring werfen. Ob der ehemalige Premierminister sich wieder zur Wahl stellen sollte, wird Parteiintern gerade heftig diskutiert und scheint die Partei zu spalten.

Der 58-Jährige sei nicht der Typ, um das Image der Partei wiederherzustellen, sagte der Tory-Abgeordnete Crispin Blunt am Freitag dem Sender Sky News. Der Parlamentarier Roger Gale kündigte an, er werde aus der Partei austreten, wenn Johnson wieder in die Downing Street einziehe.

Hingegen nannte Ex-Kulturministerin Nadine Dorries, eine Vertraute Johnsons, den früheren Premier einen Siegertypen. Sky News zitierte ein Kabinettsmitglied mit den Worten, dass Johnson in der Lage sei, die für eine Kandidatur nötigen Stimmen von 100 Tory-Abgeordneten zu erreichen. Johnson hatte sein Amt vor sechs Wochen nach mehreren Skandalen und unter heftigem Druck seiner Fraktion niedergelegt.

In Großbritannien geht es also genauso heftig rund, wie an den Märkten. Eine Stunde nach Handelsbeginn nähert sich der deutsche Leitindex wieder der Marke von 12.600 Punkten. Sollte der Dax unter das Monatshoch von Anfang Oktober wieder abtauchen, dann könnte es genauso schnell wieder Richtung 12.000 gehen wie zuvor Richtung 12.900. Daher sollten Anleger weiterhin Vorsicht walten lassen. Die kurzfristige Rallye an den Märkten könnte nämlich schon wieder ihr Ende gefunden haben. Besonders da Snap Donnerstag nach US-Börsenschluss mit seinen Zahlen enttäuscht hat und das unter anderen damit begründete, dass die Werbekunden wegen Konjunktursorgen die Marketingbudgets kürzen. Und damit sind die Inflations- und Zinssorgen wieder ganz präsent in den Köpfen der Anleger.

Adidas ziert das Dax-Ende

Der Sportartikel- und Kleidungshersteller Adidas hat wegen der anhaltenden Probleme in China und der zuletzt schleppenden Nachfrage seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Nach einem schwachen dritten Quartal rechnet der Konzern 2022 nur noch mit einem um die positiven Umrechnungseffekte durch den schwachen Euro bereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bisher hatte der im Dax notierte Konzern mit einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet.

Beim Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen werde nur noch ein Wert von rund 500 Millionen Euro erwartet, teilte der Puma-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Herzogenaurach mit. Hier hatte die Prognose bei rund 1,3 Milliarden Euro gelegen. Das stark reduzierte Gewinnziel geht unter anderem auf Einmalaufwendungen wie für den Rückzug aus Russland und Kosten für verkaufsfördernde Aktionen zum Abbau von hohen Lagerbeständen zurück.

Die Aktie knickt um rund 6 Prozent ein. Puma leide heute Ebenfalls unter der Gewinnwarnung. Die Aktie ist zweitschwächste Wert im deutschen Leitindex.

PNE profitiert von Übernahme-Möglichkeit

Die Aktien der Windparkprojektierers und -betreibers profitieren heute von einer möglichen Übernahme. Morgan Stanley Infrastructure Partners, die Investment-Abteilung der amerikanischen Bank plant ihr Paket (40 Prozent) an PNE Wind zu veräußern. Wie Reuters berichtet sei die Investmentsparte angesprochen worden, ob sie nicht ihre Beteiligung veräußern möchte. Morgan Stanley Infrastructure Partners versuchte 2020 bereits PNE zu übernehmen, allerdings scheiterte der Versuch und seitdem besitzt die Tochter-Gesellschaft Photon Management den Anteil von 40 Prozent an PNE.

Der Spezialist für erneuerbare Energie bestätigte die Pläne und teilte mit: „Der Vorstand der PNE AG wird die beabsichtigten Vorgespräche im gesetzlich zulässigen Umfang und im Interesse des Unternehmens unterstützen.“ Der Käufer des Pakets müsste nach deutschen Recht dann ein Angebot für eine komplette Übernahme von PNE Wind abgeben. Dann wird sich zeigen, ob die Interessenten wirklich eine ernsthafte Übernahme anstreben oder nur an dem Paket interessiert sind.

Für Morgan Stanley ist die Transaktion jedenfalls ein lohnendes Geschäft. Sie waren 2020 bei 4 Euro je Aktie bei PNE an Bord gegangen heute kratzt die Aktie an der Marke von 19 Euro. Damit ist das Paket an PNE Wind mehr als 560 Millionen Euro Wert.

Snap zieht auch Meta mit nach unten

Das Geschäft der einst explosiv wachsenden Foto-App Snapchat legt kaum noch zu. Mit einem Umsatzplus von sechs Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar (1,15 Mrd Euro) verbuchte die Betreiberfirma Snap im vergangenen Quartal ihr bisher langsamstes Wachstum. Die Anleger treibt das in die Flucht: Der Aktienkurs brach im nachbörslichen Handel am Donnerstag um 27 Prozent ein. Seit Jahresbeginn verlor das Papier mehr als drei Viertel seines Werts. Auch die Auch an der Aktie von Meta gehen die Snap-Zahlen nicht spurlos vorbei. Sie verliert im vorbörslichen US-Handel mehr als 3 Prozent an Wert.

Snap verwies auf "erheblichen Gegenwind" für das Geschäft, unter anderem weil Werbekunden wegen Konjunktursorgen die Marketingbudgets kürzten. Inzwischen habe der Trend viele Branchen erfasst. Snap hatte im vergangenen Quartal bereits den Abbau von rund einem Fünftel der Stellen eingeleitet, um die Kosten zu senken und sich auf Wachstumsbereiche zu fokussieren.

Snap hofft insbesondere, mit Gewinn das Geschäft rund um sogenannte erweiterte Realität auszubauen, bei der digitale Objekte auf dem Bildschirm in reale Umgebungen integriert werden. Bei Snapchat kann man damit zum Beispiel Modeartikel oder Kosmetik vor dem Kauf virtuell ausprobieren. Man müsse beim Geldverdienen in dem Bereich aber noch besser werden, räumte Finanzchef Derek Andersen ein.

Das Snap-Geschäft kühlte sich frappierend schnell ab. Noch im ersten Vierteljahr dieses Jahres war der Umsatz um 38 Prozent gewachsen, davor waren auch 50 oder 60 Prozent üblich. Der Quartalsverlust weitete sich zuletzt auf 359,5 Millionen Dollar aus, von knapp 72 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.