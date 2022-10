Saisonalität in Mid-term Wahljahren: Jahresendrallys

Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 31.023,73 $ (NYSE)

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 3.746,70 Pkt (S&P)

Thema Saisonalität in Mid-term Wahljahren in den USA. 2022 ist das Mid-term Wahljahr, es ist das 2. Jahr des 4-jährigen US-Präsidentschaftszyklus. Diese Mid-term Wahljahre sind die schwächsten innerhalb des 4-jährigen Zyklus.

Stimmt. 2022 ist bislang grottenschlecht für den Aktienmarkt.

Wenn man genau hinschaut, hält sich der US-Aktienmarkt in diesem Jahr an das Saisonalitätsmuster von Mid-term Wahljahren. Es kam ab Juni zu einer Sommerrally bis in den August hinein. Geht es nach der Saisonalität müsste der US-Aktienmarkt ab Mitte Oktober zu einer Jahresendrally durchstarten.

Diese Information passt also zu meiner Analyse, dass der US-Aktienmarkt eine temporäre Erholung ausbilden könnte.

NASDAQ100 und S&P500 - Jahresendrallys möglich!

AMAZON - Chance auf kleine Rally

APPLE - Jahresendrally dürfte in Bälde beginnen

Weshalb folgen mir 60.660 aktive Anlegerinnen und Anleger auf stock3 Terminal (ehemals Guidants) ?

Findet es selbst heraus! Meldet euch geschwind kostenlos an: https://terminal.stock3.com/?locale=de#c/harald_weygand Es lohnt sich!

Zertifikate Awards 2022/23

Am 10. November zeichnet der Zertifikateberater gemeinsam mit uns stock3 die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus. Mitmachen lohnt sich: Gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! –Hier geht´s zur Umfrage.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)