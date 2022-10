Türkische Drohne überfliegt griechische Insel

ATHEN (dpa-AFX) - Eine türkische Drohne hat in der Nacht zum Freitag die griechische Insel Kinaros überflogen. Das berichtete der Staatssender ERT unter Berufung auf den griechischen Generalstab. Das unbemannte Luftfahrzeug sei abgefangen worden, hieß es. Auf der kleinen Insel Kinaros, die rund 85 Kilometer westlich von der nächstgelegenen türkischen Küste liegt, lebt nur eine einzige griechische Hirtenfamilie.

Türkische Jets und Drohnen haben nach Angaben des griechischen Generalstabs seit Beginn des Jahres bis zum 20. September 195 Mal griechisches Territorium überflogen. Der Überflug des Territoriums oder das Eindringen in den Luftraum eines Landes gilt als schwere Verletzung der Souveränität. Die EU hat solche Aktionen der Türkei wiederholt verurteilt.

Ankara stellt den Status zahlreicher bewohnter und unbewohnter griechischer Inseln in der Ägäis infrage. Die beiden Nato-Mitglieder Griechenland und die Türkei standen in den vergangenen Jahren wiederholt kurz vor einem Krieg. Zurzeit ist die Lage in der Ägäis erneut äußerst angespannt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Griechenland in den vergangenen Wochen wiederholt mit dem Satz gedroht: "Wir könnten plötzlich eines Nachts kommen."/tt/axa/DP/ngu