Volkswagen-Aktie: Hier winken jetzt 20 % Dividende!

Die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403) kommt seit Jahren nicht von der Stelle. Hätte man die Aktie vor genau fünf Jahren gekauft, würde man beim aktuellen Kurs von 131,34 Euro auf einem Verlust von fast 10 % sitzen (Stand: 18.10.2022). Zwar hätte man in der Zwischenzeit noch einige Euro Dividenden bekommen. Aber auch diese würden das Lenkrad nicht groß herumreißen. Zumindest bis jetzt! Denn in den nächsten Monaten können Volkswagen-Aktionäre mit einem regelrechten Geldregen rechnen.

Basierend auf den aktuellen Kursen könnte man innerhalb weniger Monate eine satte Rendite von etwa 20 % erreichen. Dieser Geldregen hat zwei Gründe und wird sich leider nicht jährlich wiederholen.

20 % Dividende im Gepäck

Einerseits laufen die Geschäfte bei Volkswagen derzeit auf Hochtouren und die Gewinne sprudeln wie nie zuvor. Deshalb kann sich Volkswagen aktuell eine sehr hohe Dividende leisten. Das dürfte also schon mal für eine mindestens gleichbleibende reguläre Dividende führen. In diesem Jahr wurden je Vorzugsaktie 7,56 Euro ausgeschüttet. Allein das bringt auf dem aktuell niedrigen Kursniveau schon eine Rendite von 5,8 %.

Obendrauf schüttet Volkswagen aber auch noch die Hälfte der Einnahmen aus dem vor wenigen Wochen über die Bühne gegangenen Porsche (WKN: PAG911)-Börsengang an seine Aktionäre aus. Mitte Dezember wird eine außerordentliche Aktionärsversammlung stattfinden, deren einziger Zweck der Beschluss der Sonderdividende ist. Aktionäre können sich deshalb über ein großzügiges Weihnachtsgeschenk freuen. Ganze 19,06 Euro je Vorzugsaktie wird Volkswagen im Anschluss an die Versammlung ausschütten. Das ergibt eine traumhafte Rendite von weiteren 14,5 %.

Dabei zahlt Volkswagen nur die Hälfte der Einnahmen aus dem Börsengang an die Aktionäre aus. Der Rest wird im Konzern behalten und zur Finanzierung des hohen Investitionsbedarfs verwendet.

Zündet jetzt der Porsche-Turbo?

Tatsächlich könnte der Porsche-Börsengang langfristig aber auch die Volkswagen-Aktie beflügeln. Denn die Porsche AG wird an der Börse mit knapp 80 Mrd. Euro bewertet. Das entspricht etwa dem Wert des gesamten Volkswagen-Konzerns, der noch 75 % der Anteile an der Porsche AG besitzt! An der Börse wird also dem Rest des Konzerns kaum Wert zugestanden.

Da Volkswagen aber hochprofitabel ist, dürfte das eine unrealistische Einschätzung sein. Immerhin hat der Konzern allein in der ersten Jahreshälfte einen Nettogewinn von mehr als 10 Mrd. Euro erwirtschaftet. Und diese 10 Mrd. kommen natürlich nicht ausschließlich von Porsche.

Allerdings gibt es natürlich auch noch eine andere Interpretationsmöglichkeit. Vielleicht betrachten die Anleger die Börsenbewertung der Porsche AG als unrealistisch hoch. In dem Fall wird der Kurs der Porsche-Aktie früher oder später einknicken und die Volkswagen-Aktie nicht von der hohen Bewertung profitieren. Vielleicht wird es aber auch auf einen Mittelweg hinauslaufen. Das wird ganz davon abhängen, wie sich die weltweiten Automobilmärkte in den kommenden Jahren entwickeln. Eins ist aber schon jetzt sicher: Die 20 % Dividende werden wir so schnell nicht wieder sehen.

Der Artikel Volkswagen-Aktie: Hier winken jetzt 20 % Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Porsche Automobil Holding und Volkswagen AG.

