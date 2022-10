WDH/Eurozone: Verbraucherstimmung verbessert sich überraschend etwas

(überflüssiges Wort in der Überschrift entfernt)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Oktober von niedrigem Niveau aus unerwartet etwas aufgehellt. Der Indikator legte gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf minus 27,6 Zähler zu, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Im September war noch der tiefste, jemals verzeichnete Stand erreicht worden. Analysten hatten im Schnitt mit minus 30,0 Punkten gerechnet. Auch in der Europäischen Union erholte sich die Verbraucherstimmung etwas./la/he