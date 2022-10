Volkswagen Long: 108 Prozent Chance!

Im Wettbewerb zwischen Toyota und Volkswagen (VW) entscheidet sich in diesem Jahr wieder, welchem der beiden Konzerne die Krone für die meist verkauften Einheiten gebührt. Beide Konzerne mussten ihre Prognose aufgrund der fehlenden Elektronikchips senken. Für das laufende Geschäftsjahr dürfte der Output bei Toyota die Marke von 9,7 Millionen Stück erreichen. Die Wolfsburger planen dieses Jahr trotz des bisherigen Rückgangs noch mit einem Auslieferungsplus von 5 bis 10 Prozent - das wären am oberen Ende nahezu 9,8 Millionen Fahrzeuge. Allerdings lag VW auch nach neun Monaten mit seinen Verkäufen von knapp 6,1 Millionen Stück deutlich hinter Toyota. Die Japaner hatten bereits nach dem August seit Jahresbeginn knapp 6,3 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Zum Chart

Der Kurs der VW-Aktie erholte sich nach dem Corona-Tief Mitte März 2020 rasant und bildete am 18. März 2021 ein partielles Hoch am Level von 252,20 Euro aus. Seit diesem Hoch hat die Kursentwicklung eine nach unten gerichtete Sequenz entwickelt. Diese Sequenz ist aktuell immer noch intakt. Im Zuge dieser Abwärtsentwicklung wurde das Jahrestief bei 120,56 Euro am 5. Juli markiert. Am 12. Oktober wurde mit 120,64 Euro dieses Unterstützungslevel erneut getestet. Der Blick auf die KGVs könnte eine Bodenbildung erwarten lassen. Beim Gewinn pro Aktie wird der aufziehenden Rezession mit einer Gewinn-Delle in 2023 von 4,4 Prozent auf 32,88 Euro Rechnung getragen. Im Jahr 2024 ist mit einem Gewinn von 34,76 Euro wieder eine Steigerung geplant. Das erwartete KGV 2024 liegt daher aktuell bei 3,74. Im Vergleich dazu liegt das erwartete KGV 2024 von Tesla bei 31,18. Die KGVs der beiden Autokonzerne haben sich angenähert, indem der Gewinn von Tesla gestiegen und der Kurs nachgegeben hat. Die KGVs von VW befinden sich schon länger im einstelligen Bereich.