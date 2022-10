BVB Aktie: Hochspannung vor CL-Spiel gegen Erling Haaland

Einen Tag vor dem bedeutenden Spiel in der UEFA-Champions-League gegen den englischen Meister Manchester City üben sich Anleger zunächst in Zurückhaltung. Ein Erfolg gegen die europäische Spitzenmannschaft um Erling Haaland wäre ein großes Ausrufezeichen. Eine Qualifizierung für die KO-Runde dürfte aus Anlegersicht begrüßt werden. Indes sollten weitere Verluste durch den jüngsten 5:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart in der Fußball Bundesliga zunächst gedeckelt werden.

Erling Haaland gastiert mit Manchester City in Dortmund in der Champions-League

Wenn es am Dienstagabend (21:00 Uhr) zum Showdown gegen Manchester City in der Königsklasse kommt, dürfte die Aufmerksamkeitsspanne der Anleger merklich erhöht sein. Für den ehemaligen BVB-Spieler Erling Haaland ist es das erste Pflichtspiel in der alten Spielstätte, dem Signal-Iduna-Park.