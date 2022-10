DAX: Bullflag im Fokus

In der abgelaufenen Handelswoche tendierte der Deutsche Aktienindex DAX die letzten Tage über geordnet talwärts. Dieses Vorgehen lässt Rückschlüsse auf eine bullische Flagge zu, die zu Beginn dieser Woche aktiviert werden könnte und den DAX damit eine fünfwellige Impulswelle bescheren dürfte.

Demnach wären oberhalb von 12.931 Zählern weitere Zugewinne für den Deutschen Aktienindex an 13.170 Punkte denkbar, zumal auch die Verlaufshochs vom 4. Oktober bei 12.673 Punkten ungebrochen blieben. Dies alles könnte in der seit Ende September laufenden Erholungsbewegung einen fünfwelligen Impuls auslösen.

In der Folge könnte hieraus anschließend ein Boden hervorgehen und den DAX im laufenden Abwärtstrend stabilisieren. Weitere Rücksetzer wären auf Sicht der nächsten Wochen damit vorerst vom Tisch, allerdings bleiben die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft und damit den Aktienmarkt enorm.

Ein bärisches Szenario kann für den heimischen Leitindex erst unterhalb von 12.000 Punkten abgeleitet werden, über das Niveau von 11.862 Punkten könnte es in einer Korrektur noch einmal auf 11.450 Zähler abwärtsgehen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Oktober (vorläufig) vorgelegt, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Frankreich, Deutschland und die EWU nach. Ab 14:30 Uhr stehen die USA mit dem Chicago Fed National Activity Index per September in den Startlöchern.