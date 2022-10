dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor freundlichem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax steht am Montag vor einem positiven Start in die neue Woche. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,84 Prozent höher auf 12 838 Punkte. Damit würde das Barometer wieder die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend zurückerobern und zugleich das Hoch aus der Vorwoche bei rund 12 931 Punkten ins Visier nehmen, das der höchste Stand seit Mitte September war. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, dort hatten die Indizes zum Wochenschluss - angetrieben von etwas nachlassenden Renditen am Anleihemarkt - deutlich zugelegt. Vom Einbruch zum Wochenstart an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ sich der Dax nicht beeindrucken. Die neue Woche steht hierzulande im Zeichen der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison sowie der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag./ajx

USA: - GEWINNE - Schwächelnde Anleiherenditen haben den Dow Jones Industrial am Freitag erstmals seit vier Wochen über 31 000 Punkte steigen lassen. Zum Handelsschluss gewann der US-Leitindex 2,47 Prozent auf 31 082,56 Punkte. Für die Woche verbuchte er damit - auch dank der deutlichen Gewinne am Montag und Dienstag - ein Plus von 4,9 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag zu Handelsende um 2,37 Prozent auf 3752,75 Punkte zu, währen es für den mit Technologietiteln gespickten Auswahlindex Nasdaq 100 um 2,39 Prozent auf 11 310,33 Zähler bergauf ging. Die Wochengewinne der beiden Indizes waren mit 4,7 beziehungsweise 5,8 Prozent die höchsten seit Juni diesen Jahres.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE IN CHINA, GEWINNE IN JAPAN - Die Börsen Chinas sind am Montag nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping unter Druck geraten. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen fiel zuletzt um fast 2 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Leitindex Hang Seng sogar um knapp 5 Prozent bergab. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen zum Wochenstart um mehr als ein halbes Prozent zu.

