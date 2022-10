Jetzt 5.000 Euro in die Fielmann-Aktie zu investieren ist womöglich wirklich clever!

5.000 Euro in die Fielmann-Aktie (WKN: 577220) investieren? Wer das auf dem Hoch gemacht hat, der dürfte sich inzwischen ärgern. Selbst die Anteilsscheine der defensiven Optikerkette korrigierten zuletzt stark. Seit dem Rekordhoch sind sie nicht einmal mehr die Hälfte wert.

Trotzdem sehe ich ein solides Value-Versprechen in der Fielmann-Aktie. Vor allem zu der jetzigen Bewertung und langfristig orientiert. Schauen wir uns das einmal etwas näher an, konkret mit der Idee, 5.000 Euro zu investieren. Aber man kann natürlich auch über andere Beträge nachdenken.

Fielmann-Aktie: Solides Wertversprechen, relativ preiswert!

Hinter der Fielmann-Aktie steckt für mich jedenfalls weiterhin ein sehr intaktes Unternehmen. Die Optikerkette ist im DACH-Raum führend und markenstark. Sogar inzwischen in Europa vertreten, allerdings in weiteren Teilen noch stärker auf Expansionskurs. Positiv ausgedrückt bedeutet das, dass weiteres Wachstum rein regional möglich ist. Aber auch der digitale Vertrieb verfügt noch über Chancen und Potenziale.

Fielmann hat gleichzeitig ein solides, defensives Geschäftsmodell. Die Corona-Pandemie hat zwar gezeigt, dass auch der Einzelhandel gewisse Schwächen zeigt. Primär, wenn die Läden aufgrund von behördlicher Anordnungen geschlossen sind. Zuletzt kommen außerdem schwächere Absatzzahlen aufgrund der Inflation hinzu. Sehhilfen und Hörgeräte bedienen jedoch sehr elementar zweier Sinne, auf die die Verbraucher ungern verzichten oder längerfristig verzichten können. Ein gewisses Kerngeschäft ist daher stets intakt.

Warren Buffett soll einst sinngemäß gesagt haben, dass er gerne in Geschäftsmodelle investiere, die so zeitlos und beliebt sind wie der Snickers-Riegel in den USA. Wenn wir das auf die Fielmann-Aktie abstrahieren, so bin ich überzeugt: Es handelt sich um ein Unternehmen, das auch in 30 Jahren noch eine beliebte Anlaufstelle für das Kaufen von Brillen bleibt.

Mit 5.000 Euro unter anderem eine nette Dividende sichern!

Die Bewertung der Fielmann-Aktie ist außerdem sehr preiswert. Bei einem Aktienkurs von 29,90 Euro läge das 2021er-Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 17,7. In den Jahren vor der Pandemie kam die Optikerkette jeweils auf mehr als 2 Euro je Aktie. Das würde ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 15 bedeuten. Möglich ist es, dass wir mittel- bis langfristig wieder zu diesem Niveau zurückfinden.

Wer jetzt 5.000 Euro investiert und an eine stabile Dividende glaubt, der würde sich außerdem rund 250 Euro Dividende brutto pro Jahr sichern. Es bleibt natürlich deine Entscheidung, ob du eine derartige Investition wagen möchtest. Ich sehe jetzt jedenfalls eine Menge Wert zu einem soliden Bewertungsmaß mit einem attraktiven Renditepotenzial. Sowie kurzfristige Baustellen, die langfristig jedoch absolut lösbar erscheinen.

Der Artikel Jetzt 5.000 Euro in die Fielmann-Aktie zu investieren ist womöglich wirklich clever! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022