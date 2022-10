Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Doppelwumms

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Doppelwumms:

"Zwar gilt unverändert die alte Devise, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Doch sollte es bei diesem Tempo bleiben, ist klar, dass es mit einer Entlastung der Bürger sowie der kleinen und mittleren Unternehmen in diesem Jahr nichts mehr wird. Denn erst wenn das Gesetz in Kraft getreten ist, können die Energieversorger mit der konkreten Umsetzung beginnen. Auch das nimmt Zeit in Anspruch. Zumal auch immer noch nicht klar ist, wie die ebenfalls in Aussicht gestellte Strompreisbremse funktionieren soll. [...] Sicher, die Maßnahmen sind komplex und müssen rechtlich abgesichert sein. Doch so langsam wird klar: Der von Bundeskanzler Scholz versprochene "Doppelwumms" besteht bislang nur aus Ankündigungen. Bis er tatsächlich wirkt, vergeht noch viel Zeit - Zeit, die viele nicht mehr haben."/be/DP/he